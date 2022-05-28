Ясиноватую обстреляли из «Града»

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Очередной обстрел произошел в 22.40 мск. Огонь велся из Авдеевки. По Ясиноватой выпустили 10 ракет, передает ТАСС.

Позднее в СЦКК сообщили, что украинские войска в 23.10 мск выпустили по Ясиноватой еще 15 ракет из РСЗО. Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК сообщало об 11 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО «Град», передает РИА «Новости».

Напомним, несколько часов назад украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. В частности, под обстрел попали Горловка и Ясиноватая. Было выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра

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