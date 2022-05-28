Фильм «Треугольник печали» получил «Золотую пальмовую ветвь»

«Золотую пальмовую ветвь» – главный приз 75-го Каннского кинофестиваля – получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали», сообщили организаторы фестиваля.

Вторую по значимости награду – Гран-при – получили фильм «Близко» бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина «Звезды в полдень» французского режиссера Клер Дени, передает РИА «Новости».

Приз за лучшую режиссуру получил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной «Решение расстаться». Шведский кинорежиссер Тарик Салех за работу над фильмом «Парень с небес» получил приз за лучший сценарий. Южнокорейский актер Сон Кан-хо получил в Канне приз за лучшую мужскую роль (фильм «Посредник»), иранская актриса Захра Амир Эбрахими – за лучшую женскую роль (фильме «Священный паук»).

Напомним, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкота в отношении российских деятелей культуры.

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