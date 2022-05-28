Винтажный гламур, шэгги с боковым пробором и текстурный боб: семь коротких причесок, которые замаскируют пухлые щеки

Женщинам с пухлыми щеками часто бывает трудно выбрать прическу. Они избегают коротких волос, так как, по их мнению, это подчеркивает неидеальный овал лица. Однако не стоит бояться укороченных стрижек. Некоторые модели помогут вам скорректировать нежелательные черты. В статье мы расскажем о коротких прическах, которые замаскируют пухлые щеки.

Рваный боб

Рваный боб подходит для женщин с пухлыми щеками. Это короткая прическа со слоями внизу и волнами или локонами на кончиках. Она делает лицо более пропорциональным.

Текстурный боб

Эта прическа освежает лицо и визуально уменьшает щеки. Вы можете выбрать такую текстуру стрижки, которая сделает черты более сбалансированными.

Текстурный боб с легкими волнами придает волосам больший объем. Это отвлекает внимание от круглого лица и пухлых щек.

Боб А-силуэта

Эта модель боба имеет форму буквы “А”. Она отличается длинной передней частью волос и короткими прядями сзади.

Возможно, что такая форма покажется вам необычной. Но эту прическу стоит попробовать. Заостренная передняя часть волос создает иллюзию более тонких щек.

Волнистый боб

Волнистый боб – модная прическа, которая визуально омолаживает лицо. Вьющиеся пряди, обрамляющие лицо, делают щеки менее пухлыми.

Чтобы прическа выглядела более красочной, придайте волосам цвет. Вы можете сделать яркий акцент на прядях около лица.

Короткая пикси

Короткая пикси тоже подходит для пухлых щек. Не стоит опасаться того, что эта стрижка открывает щеки. Объем на макушке удлиняет лицо и делает его более стройным. Эта стрижка создает акцент на верхней части головы.

Шэгги с боковым пробором

Шэгги с боковым пробором выглядит очень стильно и привлекательно. Эта слоистая прическа похожа на стрижку лесенкой. Но пряди укорачиваются в произвольном порядке.

Эта стрижка красиво обрамляет овал лица и делает его стройнее. Ваши щеки будут выглядеть тонкими и аккуратными.

Такая прическа особенно эффектно выглядит на окрашенных и мелированных прядях.

Винтажный гламур

Эта прическа выглядит очень эффектно и изысканно. Винтажный гламур отлично подходит для торжественных мероприятий.

Аккуратные ретро-локоны вы можете создать с помощью термобигуди или плойки. Такая прическа отвлечет внимание от пухлых щек и сделает вас элегантной и очаровательной.

Заключение

Пухлые щеки можно легко замаскировать с помощью прически. Для этого вам необязательно носить длинные волосы. Существуют разные варианты коротких стрижек, которые делают овал лица более стройным.