Кропы, поло, с принтами: тренды футболок на лето и самые стильные миксы с ними

Футболки обязательно должны быть в гардеробе абсолютно каждой женщины, так как они универсальны. Это достаточно простые предметы гардероба, которые можно легко комбинировать совершенно по-разному. Это может быть основа наряда или же акцент. Вот несколько отличных вариантов, которые подойдут каждой женщине.

Футболки бойфренда

Это могут быть наряды оверсайз или прямого покроя. Эта одежда перекочевала из мужского гардероба.

Футболка бойфренда может быть как центральным элементом образа, так и выступать в качестве дополнения наряда. Такая одежда помогает придать образу повседневный вид и сделать атласную юбку или костюмные брюки подходящими для повседневной носки.

Отличным выбором является классический белый цвет. Также можно использовать яркие тона для создания отличного летнего образа.

Рубашка поло

В начале 1900-х годов в Индии появилась футболка с характерным воротником. Затем она стала частью экипировки гольфистов и теннисистов.

Рубашки поло отличаются многофункциональностью, именно поэтому их можно использовать для повседневной носки. Это удачное сочетание повседневного и делового стиля.

В зависимости от комбинации, рубашку поло можно носить как на официальных, так и на неформальных мероприятиях, не жертвуя при этом практичностью и комфортом. В этом году популярны будут изделия не только в классическом дизайне, но и в размере оверсайз, а также в виде платья. Лучшим дополнением станет теннисная юбка и модные кроссовки.

Полосатая футболка

Это еще один модный тренд после базовой белой футболки. Она напоминает по внешнему виду форму моряка.

Такая футболка будет доступна в таких цветах как красно-белый, черно-белый и сине-белый. Очень важно правильно подобрать размер одежды. Слишком облегающая футболка, надетая поверх джинсов может выглядеть не слишком красиво.

Если свободную полосатую футболку заправить в юбку или брюки, то это поможет сделать акцент на талии и образ будет более привлекательным.

С минималистичными принтами

На смену большим и красочным принтам приходят минималистичные рисунки, вышивка или эмблема.

Такие узоры помогают придать изделию нотку игривости и разнообразить немного однотонные модели. Небольшие надписи или названия брендов также довольно популярны.

Укороченные футболки

Такой наряд никогда не выходит из моды и является идеальной основой для создания многослойных образов.

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Длина футболки заканчивается немного выше пупка. В этом году модными являются трикотажные изделия в рубчик, а также хлопковые.

Вот несколько советов относительно того, с чем можно носить модную и стильную футболку.

С юбкой

Футболку можно комбинировать с совершенно любой юбкой: длинной, короткой, до колен. С таким верхом отлично смотрятся атласные и джинсовые модели.

Он и могут быть прямыми и обтягивающими или слегка расклешенными. Футболку лучше всего заправить или завязать ее края так, чтобы превратить в стильный топ. Дополнить наряд можно при помощи пояса или ремня.

С кюлотами

Это очень модные и красивые укороченные широкие брюки.

Стоит выбрать футболку с принтом, чтобы заправить ее в брюки. Сочетать наряд можно с босоножками или туфлями на каблуках.

С джинсами

Это самое модное и стильное сочетание, которое никогда не выйдет из моды и не перестанет быть актуальным.

Можно сочетать футболку с бойфрендами, широкими джинсами, леггинсами или прямыми брюками. Дополнить образ стоит широким ремнем, который смотрится очень интересно.

С летним платьем

Можно легко сочетать футболку с платьем, выполненным в бельевом стиле на тонких бретельках. Эта тенденция сейчас в моде.

Такой стиль отлично подойдет девушкам, которые любят практичные и стильные летние образы.

С шортами

Стоит выбирать длинные футболки или же рубашки, которые можно заправить в шорты. Укороченные модели, похожие на топ, тоже являются хорошим вариантом. Можно сочетать футболку с велосипедками, чтобы получить стильный образ.