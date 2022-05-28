Профессор экономики – энергетическая политика Байдена доведёт Америку до рецессии

Направленные на стимуляцию энергоперехода усилия администрации президента США Джо Байдена лишь бьют по карманам простых американцев, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику страны важнейшего для неё фактора роста, полагает профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг. Как заявил Бренберг в эфире Fox News, без радикальной смены курса Америка, без всяких сомнений, придёт к рецессии — и, быть может, уже с ней столкнулась.

А некоторые заправки уже переоборудуют свои колонки под цены выше десяти долларов за галлон — на табло не хватает цифр, поэтому приходится подстраиваться под ситуацию.

А у нас в гостях — Брайан Бренберг, профессор Королевского колледжа Нью-Йорка. Очень бы хотелось, чтобы у меня в колледже были такие профессоры, как он, но, увы! А впрочем, я и так доучился. Очень приятно Вас видеть, профессор! Какие у Вас мысли по поводу этой ситуации, которую многие американцы называют «непрестанным натиском», продолжающимся всякий раз, когда они приезжают на заправку? Ведь цены на бензин уже выше, чем в тот момент, когда мы распечатали стратегические нефтяные запасы, и их рост никак не могут замедлить.

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка: Ну да, Нил — положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что «наша экономика вышла на этап энергоперехода», но средний американец отвечает: «Мне этот переход не под силу! Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас! И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе весом тонну потому, что пересесть ни на что не могу! Мне не на что переходить!»



Получается, что президент в очень абстрактных и эфемерных терминах рассказывает об энергопереходе, а среднестатистические граждане говорят: «Я так не могу! Господин президент, если Вы как-то не исправите ситуацию, то в итоге у меня просто кончатся деньги!» А что это означает для экономики в целом, Нил, Вы прекрасно понимаете: экономика наша сейчас на сто процентов зависит от потребительских затрат — и, если потребителям и дальше придётся тратить огромные деньги на бензин, они просто не смогут обеспечивать экономический рост, и тогда речь уже действительно будет идти о рецессии.



И мы уже это видим у отдельных представителей розничной торговли, так ведь? Как раз сегодня в сети Dick’s Sporting Goods — вслед за такими компаниями, как Target, Wallmart, Best Buy и Abercrombie & Fitch, — заявили, что всё это уже сказалось на их продажах и выручке, и насчёт перспектив у них мнение не слишком оптимистичное. Хотя, конечно, Nordstrom (сеть люксовых универмагов. — ИноТВ) — это пафосное место, где закупаются такие ребята, как вы, — летит вперёд на всех парах, у них дела идут отлично… Да шучу я, шучу. Какие у Вас мысли по этому поводу — что мы уже наблюдаем последствия, но они, видимо, будут разными для тех, у кого дела хорошо, и для тех, кто и не знает уже, что делать?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Всё именно так, Нил. А причина в том, что — и Вы только что об этом говорили с генералом Кином, — когда цены на еду и бензин начинают резко расти, это сильнее всего бьёт по людям попроще. Это ведь они закупаются в Target и Wallmart, это им не обойтись без выгодных цен. А теперь они говорят, что даже в те места, которые, по идее, должны предлагать такие цены, им ходить больше не по карману.



Именно здесь и идёт торможение экономики — не в верхнем сегменте, а в нижнем. И нынешняя администрация своим теперешним курсом в энергетике подводит как раз тех, кто находится внизу социальной лестницы.

Знаете, часто можно услышать, что решение проблемы высоких цен — это эти самые высокие цены: когда они достигают достаточного уровня, люди просто говорят: «Ну всё, я пошёл». То есть они уже не то чтобы подстраиваются под ситуацию, а вообще прекращают тратить деньги, что и приводит к замедлению экономического роста, а затем — в худшем случае — и к рецессии. Ожидаете ли Вы рецессию?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ: Ожидаю. Если траектория, по которой мы движемся, не изменится, то она нас точно ждёт. Ведь все тревожные сигналы теперь мигают красным, а история с ценами на продукты питания — это вообще самый наикраснейший сигнал, который при этом не учитывается. Это очень тревожный для нас момент, и если не будет каких-то радикальных перемен, то я считаю, что мы именно к рецессии и идём — и я даже не исключаю, что мы уже к ней пришли.



Ого. Ну что же — я так понимаю, занятие окончено. Большое Вам спасибо, Брайан!

Дата выхода в эфир 28 мая 2022 года.