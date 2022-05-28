 

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

28.05.2022, 22:30, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в ЛНР освобожден, находится под полным контролем войск РФ и республики.

«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает.

Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее – за три часа», – сообщил глава Чеченской республики в своем Telegram-канале.

Ранее в ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке.

В пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.

В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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