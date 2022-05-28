 

Индийца со стрельбой выгнали из кафе в Москве

28.05.2022, 22:30, Новости дня
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В Москве охрана выгнала из кафе гражданина Индии, в ходе конфликта открыли стрельбу, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, гражданина Индии выгнали из кафе, но тот не желал уходить. В результате охранник выстрелил «из шумового пистолета», после чего «иностранцу все же пришлось уйти». По словам охранника, житель Индии был пьян и приставал к другим посетителям. По сообщению телеканала, регистрация индийца оказалась просроченной. По факту произошедшего проводится проверка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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