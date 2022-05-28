Пентагону пришлось закупать Stinger впервые с 2005 года

С компанией Raytheon Technologies заключен контракт на 624,6 млн долларов на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свидетельствуют данные Пентагона.

Контракт заключен для восполнения арсенала после поставок оружия Украине, передает «Интерфакс».

С февраля США передали Украине 1,4 тыс. ПЗРК Stinger. Напомним, США решили закупить партию Stinger впервые с 2005 года. Основная линия производства была закрыта в конце 2020 года. Позднее Raytheon получил контракт на производство комплексов, но в основном для зарубежных заказчиков. Сам Пентагон не закупал для себя новые комплексы уже 18 лет, ограничиваясь только запчастями. СМИ сообщали, что власти США не хотят перенаправлять ценные мощности на производство технологий, которым уже несколько десятков лет.

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