Мнение: Вертикальные фермы, антироссийский «зерновой» альянс и азиатское вино вместо европейского

1. Под Петербургом открыли очередную ферму по выращиванию свежей зелени. Ферма не очень большая, 35 тонн салата или клубники в месяц, но тут дело не в размерах пилотного проекта.

Ферма — вертикальная. Растения висят в воздухе в специальных стеллажах, а их корни опрыскивают питательными веществами. Получается экономично, при этом тратиться на защиту от вредителей не нужно, так как вредители на фермах такого формата не выживают. Да, нужно много электричества, но для России это непринципиально.



https://47channel.ru/event/pod-tosno-zarabotala-krupneisaya-v-rossii-vertikalnaya-ferma

Технология относительно новая, так что теперь, когда первые фермы начали открываться в крупных городах, стоит ждать следующего шага: увеличения масштабов и полного импортозамещения, например, клубники.



Для россиян это будет означать более приятные цены, более свежие продукты и, разумеется, больше высокотехнологичных рабочих мест.

2. Западные страны на саммите «Большой семёрки» договорились создать «зерновой» альянс, направленный на борьбу с продовольственным кризисом в мире:

https://www.mk.ru/politics/2022/05/19/strany-g7-sozdadut-zernovoy-alyans-chtoby-izbezhat-goloda.html

Слова красивые, но альянс будет бороться не с дефицитом еды, а непосредственно с Россией.

Сами западные страны и Япония без еды не останутся. Вероятно, еда там резко подорожает (из-за ограничений на поставку российских энергоносителей и удобрений), но денег на пропитание у западных обывателей всё равно хватит — максимум откажутся от мясного.

Реальная же угроза голода – это отнюдь не про Запад, а про бедные страны Африки и Азии. Да и то, стандарты питания за последнее время резко выросли и в странах третьего мира. Так что речь идёт не столько о том, что еды в мире станет физически меньше, а о том, что начавшие толстеть страны глобального Юга будут потреблять её всё больше и больше (голодать же будут лишь отдельные страны-аутсайдеры, которые не смогут справиться с ростом цен на фоне повсеместного роста спроса).

В этом новом мире экспорт еды начнёт приближаться по своему значению к экспорту энергоносителей. И страны Запада не хотят, чтобы и на этом рынке тоже тон задавала Россия.

Сейчас Россия экспортирует порядка 15-20% зерна в мире, после завершения СВО наша доля может достигнуть 30%. А с учётом того, что у нас ещё не полностью исчерпан потенциал роста урожайности, и со времён СССР остаются заброшенными миллионы гектар полей, и ещё многие миллионы земель можно сделать пригодными для с/х (такого огромного запаса нет нигде в мире) – в будущем мы можем занять до 40-50% мирового рынка.

При таком перевесе Россия будет диктовать условия игры на зерновом, и, шире, на продовольственном рынке (ведь у нас активно развивается не только экспорт зерна, но и экспорт мяса и других товаров).

Западные страны могут что-то этому противопоставить, только если они объединятся. Причём, желательно, превентивно. До того, как Россия сформирует собственный зерновой альянс с Казахстаном, Белоруссией и прочими республиками бСССР.

Напомню, что в России в этом году ожидается рекордный или близкий к рекордному урожай. Годовой экспорт зерна может вырасти с 37 миллионов до 50 миллионов тонн:

https://lenta.ru/news/2022/05/27/recordno/

Россия теперь будет не только энергетической, но и аграрной сверхдержавой. В нашем распоряжении будет источник колоссальных доходов и, если потребуется, мощный геополитический инструмент.

Сейчас Россия никому голодом не угрожает и искусственно цены не завышает. Скорее это пытаются делать западные страны, препятствуя своими санкциями вывозу зерна из России. Мы же просто хотим накормить остальной мир нашим экспортом и честно зарабатывать на этом деньги. Обратите внимание: страны Африки или поддерживают Россию или, если они боятся США, занимают нейтральную позицию. За пределами лицемерного западного мира все отлично знают, кто кормит планету, а кто её грабит.

3. Не все продукты в России легко импортозаместить. У любителей выпить особое беспокойство вызывает импортное вино. Пока что виноделы из Франции, Испании и Италии поставляют в Россию свою продукцию. Но в России уже начали готовиться к переключению на восточных поставщиков:

https://lenta.ru/news/2022/05/06/vine/

Импортеры вина в России начали поставлять в страну напитки из Китая, Индии и Турции, пишут «Известия» со ссылкой на двух крупнейших дистрибьюторов отрасли — Ladoga и Luding. По словам экспертов, компании страхуют риски на случай возможных проблем с поставками из Евросоюза.

Кроме того, поставщики решили расширять ассортимент российских вин. Как уточнил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, ассортимент в последние месяцы увеличивали благодаря контрактам с бизнесменами из стран СНГ и ближнего зарубежья. По его словам, «товарная матрица» будет расти, в том числе, благодаря партнерам из Китая, Бразилии и Индии.