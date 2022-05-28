Мнение: Начнет ли Запад охоту на Чубайса?

Через ТАСС запущен слух «об интересе силовиков к «скрытым счетам» Чубайса в Европе». Мол, речь идет «о нескольких миллиардах в иностранной валюте, «возможно, полученных незаконным путем».

Для меня очевидно, что если бы у бывшего главы «Роснано» и экс-помощника президента Анатолия Чубайса действительно было несколько миллиардов долларов в западных банках, об этом уже давно знали бы все, кому положено об этом знать. И в России, и на Западе.

Слух, запущенный ТАСС, больше похож на сигнал западным спецслужбам. Мол, вы там проверьте гражданина Чубайса, на какие деньги он собрался не возвращаться в Россию и остаться жить на Западе, в Италии. Мол, мы-то знаем, что Чубайс – жулик, только матерый, хитрый и доказать его жуликоватость мы пока не можем. Но докажем. А вы-то вполне можете проверить банки и найти счета Чубайса.

Думаю, что по задумке авторов слуха, растиражированного ТАСС, западные спецслужбы должны начать охоту на счета Чубайса.

Вот мне и интересно, начнется ли на Западе охота на Чубайса? Или как?

Фотография Анатолия Чубайса отсюда

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