Мнение: Что такое РНГ (Русское Национальное Государство)

Очень хорошая и дельная мысль Девола о чаемом многими РНГ, которое им представляется как едва ли не “спасение” и “национальная идея” для Русского Народа (тм).

“…я отмечу, что бета-версия этого РНГ, как минимум, уже была успешно построена и протестирована на Донбассе в 2014-2022 годах. С образцово-показательной нищетой (пенсии по 3-5, зарплаты – по 10-20 тысяч рублей), властью бандитов и психопатов-садистов, повальной мобилизацией и лобовыми атаками вражеских укрепрайонов уже в ходе войны. И с “компенсациями” в 5-10 тысяч рублей за убитого их вдовам и матерям… Население имеет денег ровно столько, чтобы не сдохнуть сразу. Все пути выезда/бегства из вольера заблокированы. В случае войны можно проводить тотальные рекрутские наборы прямо на улицах. И главное – никаких денег пролам!!”

В общем, да. ДНР/ЛНР (там недавно в “ополчении” погиб очередной музыкант – на этот раз виолончелист, которого загребли “добровольцем” на украинский фронт по отработанной схеме) – это, похоже, и есть предел того, что может придумать государственная мысль нынешнего русского народа на практике. Апофеоз беспомощности и бессилия т.н. “простых людей”, которых имеют и используют верхние “альфа-самцы” по полной программе, не давая даже пикнуть.

Я все думал – на что же похожа жизнь в ДНР/ЛНР? Потом понял – ну конечно же: там классическая “жизнь по понятиям”, как на большой огороженной зоне: “мужики” тяжело работают за пайку, “блатные” надзирают и понукают. А сейчас всех мужиков собрали и последовательно бросают “в отаку” на пулеметы – и, видимо, то, что они на них идут, является непрямым индикатором, насколько “сладко” было их существование в их, так сказать, “мирной жизни”.