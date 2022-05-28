Мнение: Красный Лиман освобожден

МО РФ сегодня официально объявило о полном освобождении Красного Лимана.

Фактически его освободили еще вчера к вечеру, но на окраинах еще дочищали очаги сопротивления.

Также еще вчера наши войска вышли к югу от Лимана к Северскому Донцу. Впереди бои за Райгородок. Далее уже Славянск.

По факту, ВСУ в Красном Лимане продержались не сильно дольше тех казачков, которые его сдали летом 2014-го года.

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