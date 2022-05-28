Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за совместного фото с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило The Irish Independent.

Макгрегор сфотографировался с Путиным в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал совместное фото, написав, что считает Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».

На встрече с ирландскими политиками Зеленский заявил, что раньше считал себя фанатом Конора, но изменил свое мнение после публикации.

«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», – приводит The Irish Independent слова члена ирландской делегации, передает РИА «Новости».

За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях в 28 боях. Свой последний поединок ирландец проиграл в июле прошлого года американцу Дастину Порье техническим нокаутом.

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