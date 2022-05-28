Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области

Локомотив пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

«Поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград – Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пожарные ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехали запасной локомотив и пожарный поезд.

Ранее крупный пожар произошел на железнодорожной станции в Дзержинске.

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