Мнение: Импортозамещение Интернета, ввоз серой электроники и возвращение блудных айтишников

1. ВКонтакте совместно с Минцифры открыл магазин приложений RuStore, который станет альтернативой магазинам Google Play и App Store. Напомню, что американские сервисы коварно ввели санкции против российских пользователей, однако теперь наша зависимость от недружественных западных корпораций заметно уменьшится:

https://lenta.ru/news/2022/05/25/rustore/

Уточняется, что загрузить сервис на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru. Пользователям уже доступно более 100 приложений, в числе которых популярные сервисы VK, «Яндекс», Сбер, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, а также игры.

Кроме того, открыт доступ к личным кабинетам части разработчиков, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. «В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», — отметили в пресс-службе.

Блогер konstantinus-a приводит список других российских интернет-сервисов, которые импортозамещают западные:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1560618.html

ГуглСтор >

НашСтор – https://nashstore.ru

Инстаграм >

Россграм – https://rossgram.ru

Твиттер >

РуТвит – https://rutvit.com

ТикТок >

Яппи – https://yappy.media

Ютуб >

Рутуб – https://rutube.ru ;

Майл-Видео – https://my.mail.ru/video ;

ВК-Видео – https://vk.com/video ;

ОК-Видео – https://ok.ru/video ;

Дзен-Видео – https://zen.yandex.ru/video

Вотсап, Вайбер >

Телеграм – https://telegram.org ;

ТамТам – https://tamtam.chat ;

Яндекс.Мессенджер – https://yandex.ru/messenger

Фейсбук >

ВКонтакте – https://vk.com (причём ВК, по удобству интерфейса и богатству функционала на две головы выше ФБ, да и в целом, пожалуй, наиболее совершенная сейчас соцсеть в мире);

Одноклассники – https://ok.ru ;

Мой мир – https://my.mail.ru

И вот ещё огромный список отечественных разработок и сервисов в IT-секторе – https://ruxpert.ru/Российский_ИТ-сектор

2. Россия в мае начала массовый завоз серой электроники производства западных компаний, которые ввели против нас санкции. Однако, по словам экспертов, есть риски, что против владельцев «серых гаджетов» могут начать принимать технические меры:

https://lenta.ru/news/2022/05/25/blokirovki/

При поставках электроники в рамках параллельного импорта существуют риски для покупателей. Так, производитель может заблокировать устройство, которое было ввезено в страну без разрешения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Андрей Карпов.

Ранее ритейлеры начали завозить в страну «серую» электронику после ухода известных зарубежных брендов с российского рынка. Для этого используется схема параллельного импорта, которая подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

По словам Карпова, риски поставок электроники в рамках параллельного импорта заключаются в том, что правообладатель может отследить перемещение товара в другую страну и, посчитав это нарушением договора, применить санкции. Так, производитель может дистанционного заблокировать электронные гаджеты, полагает он. «Причем блокировка может быть осуществлена не в момент активации, а спустя некоторое время после использования, что соответственно вызовет негативную реакцию потребителя — владельца гаджета», — подчеркнул Карпов.

Интересно, начали ли уже блокировать технику в России? Подозреваю, что как минимум промышленное оборудование уже вовсю отключают удалённо.

3. Важное уточнение: в Россию не просто вернулись 80% тех граждан, которые уехали в феврале-марте. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, вернулись в том числе 85% всех уехавших айтишников:

https://www.vesti.ru/hitech/article/2771004

Провалился не только политический блицкриг Запада против России, при помощи которого враги пытались натравить на Кремль российский креаклиат. Провалился также и «мозговой блицкриг»: попытка резко лишить Россию айти-специалистов и в корне подорвать развитие информационных технологий в нашей стране, торпедировать политику цифровизации, которую много лет довольно успешно проводили премьеры Медведев и Мишустин.