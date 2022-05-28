Мнение: О размене российского г@вна

А вот это уже практически гениально! Даже «конгениально», как любил говорить незабвенный Остап Бендер. И новый «хитрый план», новое заманчивое предложение «уважаемым европейским партнёрам» — оно вполне в духе проделок Великого Комбинатора. Который, впрочем, отличался от нынешнего тем, что чтил международное #право Уголовный кодекс.

Итак, очередная «многоходовочка»…

Свежая.

Российский президент Владимир #Путин поговорил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мировые лидеры поговорили обо всём. О капризах погоды, видах на урожай, геополитическом климате, наступающем голоде.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности, — особо подчёркивают в Кремле. — Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций». Но и в этой сложной ситуации #Россия готова протянуть миру свою руку помощи за чужой счёт. В том числе — способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Ну и главное, ради чего всё это было. «Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении Кремля.

Ну гениальная же попытка размена! Мы вам наши, российские удобрения, навоз и селитру, то есть г***но и соль, а вы нам — мир, дружбу и жвачку снятие санкций. Благо Россия и Беларусь на паях контролируют более 40% запасов руды, используемой для производства калийных удобрений. Ещё чуть больше трети — у Канады.

Впрочем, Германия и Франция сами производят и калийную селитру, и хлористый калий для нужд агропрома. Входят в число мировых лидеров по их экспорту (хоть и не на самых первых местах). Так что попытка немного не по адресу, хотя российское сырьё обеим странам быть, может и нужно.

«Лидеры условились продолжить контакты», — скромно завершает своё сообщение кремлёвская пресс-служба. Таки не договорились…

А каким будет следующий «хитрый план»?

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