 

Мнение: Приманка для предпенсионеров

28.05.2022, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников.

Раньше, напоминаю, в законе о найме контрактников на военную службу в РФ был верхний возрастной предел – 40 лет. Всем, кто старше, найм был заказан. Теперь же за 8 дней (!), то есть с ураганной скоростью, закон “поправили” – взяли да сняли все возрастные ограничения. ГосДума, например, приняла закон сразу в трех чтениях за 1 день.

О чем это говорит? Только об одном – наши “законодатели”, не пикнув, подмахнули закон о серьезном качественном ухудшении российской армии, или, проще говоря, обменяли качество на количество. “Числом поболее, ценою подешевле”. В чем был смысл возрастного ценза? Очевидно, только в одном: пусть, дескать, вояки будут помоложе, а значит, посвежее, физически покрепче, без накапливаемых с возрастом болячек, более, соответственно, готовыми “переносить тяготы и лишения воинской службы”.

Собственно, а что случилось? Неужели тяготы воинской службы стали какими-то менее тяжелыми? Или, может быть, российское начальство внезапно обнаружило, что россияне качественно переродились и стали с годами только крепчать? До 40 лет – какие-то задохлики, а после 40 – ого-го! Коня на скаку остановят! Продлили-то, по сути, аж до 65 лет. Вот в каких людях, оказывается, нуждается росармия.

И одновременно по всем военкоматам людей нынче завлекают на контракт какими-то невероятными суммами – до 300 тысяч рублей в месяц. Рядовому! Это когда в глубинке зарплата в 20 тыс. р. считается “хорошими деньгами”, с такими зарплатами, дескать, не грех уже и жениться, “кормилец” будет.

Выглядит это всё как поистине отчаянная нужда в “пушечном мясе”. Да и, по всей видимости, ею оно и является. Самое любопытное, что даже на таких сказочных условиях особого ажиотажа на призывных пунктах не наблюдается. На это свойство русского народа, помнится, еще в 19 веке сетовал помещик Энгельгардт в своих знаменитых “Записках русского помещика”: инертность. Даже очень существенные деньги не пробуждают в крестьянской массе авантюрного духа, готовности впрягаться в предлагаемую необычную работу.

Но в данном случае такое качество – во благо; убивать украинцев – так себе работа.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.22 / Принц Гарри и Меган Маркл получат престижную награду за свою благотворительную деятельность

10.08.20 / «Нормальные люди по ночам спят»: белорусская милиция объяснила избиения после голосования

18.12.21 / Мнение: Почему Метавселенная Марка Цукерберга будет унылой и кривой

30.11.21 / Мнение: Иной ракурс

20.11.21 / 90% участников Всероссийской переписи населения поддержали введение QR-кодов

12.04.22 / Накануне суда с Джони Деппом Эмбер Херд призналась ему в любви

26.04.22 / Красивый Эммануэль – Личное мнение

13.02.22 / Samsung презентует новую модель смартфона Galaxy А23

23.09.21 / Почему Толстоганова и Кузичев не смогли сохранить семью

25.06.21 / Мучнистую росу можно убрать. Как избавиться от напасти дачников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика