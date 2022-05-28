Мнение: Приманка для предпенсионеров

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников.

Раньше, напоминаю, в законе о найме контрактников на военную службу в РФ был верхний возрастной предел – 40 лет. Всем, кто старше, найм был заказан. Теперь же за 8 дней (!), то есть с ураганной скоростью, закон “поправили” – взяли да сняли все возрастные ограничения. ГосДума, например, приняла закон сразу в трех чтениях за 1 день.

О чем это говорит? Только об одном – наши “законодатели”, не пикнув, подмахнули закон о серьезном качественном ухудшении российской армии, или, проще говоря, обменяли качество на количество. “Числом поболее, ценою подешевле”. В чем был смысл возрастного ценза? Очевидно, только в одном: пусть, дескать, вояки будут помоложе, а значит, посвежее, физически покрепче, без накапливаемых с возрастом болячек, более, соответственно, готовыми “переносить тяготы и лишения воинской службы”.

Собственно, а что случилось? Неужели тяготы воинской службы стали какими-то менее тяжелыми? Или, может быть, российское начальство внезапно обнаружило, что россияне качественно переродились и стали с годами только крепчать? До 40 лет – какие-то задохлики, а после 40 – ого-го! Коня на скаку остановят! Продлили-то, по сути, аж до 65 лет. Вот в каких людях, оказывается, нуждается росармия.

И одновременно по всем военкоматам людей нынче завлекают на контракт какими-то невероятными суммами – до 300 тысяч рублей в месяц. Рядовому! Это когда в глубинке зарплата в 20 тыс. р. считается “хорошими деньгами”, с такими зарплатами, дескать, не грех уже и жениться, “кормилец” будет.

Выглядит это всё как поистине отчаянная нужда в “пушечном мясе”. Да и, по всей видимости, ею оно и является. Самое любопытное, что даже на таких сказочных условиях особого ажиотажа на призывных пунктах не наблюдается. На это свойство русского народа, помнится, еще в 19 веке сетовал помещик Энгельгардт в своих знаменитых “Записках русского помещика”: инертность. Даже очень существенные деньги не пробуждают в крестьянской массе авантюрного духа, готовности впрягаться в предлагаемую необычную работу.

Но в данном случае такое качество – во благо; убивать украинцев – так себе работа.