Украинский въездной знак в захваченный Мелитополь сменили на надпись «Россия навсегда»

Въездной знак в Мелитополь на украинском и латинице заменили на русскоязычную табличку «Мелитополь – Россия навсегда».

В установке принимала участие Юлия Чичерина, которая вместе с военнослужащими прикрепила новую табличку на стойки дорожного знака перед въездом в город Запорожской области, передает РИА «Новости».

В администрации сообщили, что в скором времени все въездные группы в Мелитополь будут заменены на русскоязычные.

До этого исполняющая обязанности мэра украинского Мелитополя Галина Данильченко заявила, что первый российский банк готовится открыть отделения в городе.

Ранее Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7».

Мелитополь находится под контролем российских военных с конца февраля. Это второй по численности населения город в Запорожье с населением около 160 тыс. человек.

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