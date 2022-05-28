Шествие с требованием отставки Пашиняна началось в Ереване
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Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, до этого в городе прошел митинг.
По традиции шествие стартовало с площади Франции, где с 1 мая действует палаточный лагерь оппозиции. В первых рядах – представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке. Шествию предшествовал традиционный вечерний митинг на площади, передает РИА «Новости».
Демонстранты намерены пройти по центральным улицам Еревана.
Ранее вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян сообщил, что 28 мая пройдет общегосударственный митинг.
В четверг оппозиция, требующая отставки премьера страны Никола Пашиняна, прорвала оцепление и подошла к зданию правительства.
Противники Никола Пашиняна считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Напомним, 21 мая митинг оппозиции прошел на площади Франции в центре Еревана в Армении, со сцены перед гражданами выступали армянские политики.
До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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