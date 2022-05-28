 

Левитин оценил возможность создания пассажирского сверхзвукового самолета в России

28.05.2022, 19:45, Новости дня
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Построить гражданский сверхзвуковой самолет в РФ возможно, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

«<…> Никогда не мешает этим (созданием сверхзвуковых самолетов – прим. ВЗГЛЯД) заниматься, потому что Россия имела сверхзвуковой самолет и, я думаю, что когда-то к этому мы придем», – цитирует ТАСС Левитина.

В феврале 2022 года министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил свою уверенность в том, что гражданская авиация вернется к сверхзвуковым перевозкам.. По словам главы Минтранса, стоимость авиабилетов на рейсы, выполняемые сверхзвуковыми самолетами, вырастет, однако такие перевозки будут пользоваться спросом.

В январе 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти намерены поставить задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета, который позволит сократить время перелета на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.

В феврале 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке IDEX в Абу-Даби заявил, что Сверхзвуковой пассажирский самолет пока планируется производить в России, ОАЭ может участвовать как инвестор.

Начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев» Михаил  Микулочкин рассказал, что первый полет опытного образца сверхзвукового пассажирского самолета состоится в 2027 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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