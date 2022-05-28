 

Пикап Great Wall Wingle 7 получил версию AT35 от Arctic Trucks Russia

28.05.2022, 19:32, Разное
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Бренд Arctic Trucks Russia объявил о выходе новой модели, которая представляет собой современный пикап Great Wall Wingle 7.

В компании объявили о скором начале приема предварительных заказов на данный автомобиль. Оформление заявок осуществляется исключительно в Красноярске и в Москве. Название модели в полном виде выглядит – Haval Great Wall Wingle 7 АТ35. Автомобиль получил рамную конструкцию, 17-дюймовые колесные диски, а также усиленные покрышки для преодоления сложных участков дороги. Кроме того, производитель анонсировал увеличенный дорожный просвет и доработанную подвеску.

По внешнему виду следует отметить улучшенные брызговики с фирменным логотипом, множество наклеек и расширенные колесные арки. Под капотом пикапа Haval Great Wall Wingle 7 АТ35 установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 143 л.с. мощности.



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