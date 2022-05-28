Объявлены цены на рестайлинг кросса Chery Tiggo 8 Pro

В Китае объявили о начале продаж нового рестайлингового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Plus.

В свою очередь, в компании анонсировали дальнейшее поступление кроссовера на российском рынке. Среди преимуществ нового автомобиля указали систему полного привода, модернизированный агрегат и расширенный функционал. В салоне предусмотрели качественные материалы отделки и добавили новые опции. Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный двигатель на 197 л.с. Также поступит версия с 2-литровым агрегатом на 256 л.с. мощности.

Во всех версиях предусмотрели семиступенчатую роботизированную коробку передач. Пока производитель не раскрывает цену новинки на российском рынке, однако в Китае автомобиль поступит на рынок от 1,2 млн рублей.