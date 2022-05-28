 

Мнение: Скрытые счета Чубайса

28.05.2022, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

"Боюсь мы больше не увидим ни этих людей, ни этих ружей" (с) "Карты, деньги, два ствола".

Скрытые счета Чубайса

Российские правоохранительные органы проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их данным, сейчас силовики опрашивают людей из окружения господина Чубайса.
Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов … могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем«,— сообщили источники агентства.

https://www.kommersant.ru/doc/5379257 – цинк

Никто ведь раньше не догадывался, что у Чубайса могут быть скрытые счета за границей. Быть такого не могло. Чтобы у эффективного менеджера и реформатора могли быть скрытые счета за границей.
Разумеется, как обычно поиски награбленного начались после того, как фигурант бежал за рубеж и естественно возвращаться в страну он не собирается.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.22 / И жара не страшна: домашние ополаскиватели на травах, которые помогут от жирности волос в теплое время, охладят голову и не только

10.03.22 / В бункере на Западной Украине обнаружили труп неустановленного аргентинца

11.06.21 / Синхронное плавание: новые фото Джиджи Хадид с дочерью в одинаковых купальниках

09.08.21 / Скандалы: Правило «Плюс три»

21.08.20 / Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

31.12.21 / С наступающим, родные!  – Личное мнение

03.01.22 / Мнение: Ощущение Зайца

31.03.22 / Простота всегда идет рука об руку с элегантностью: учимся одеваться стильно без излишеств

03.08.21 / Dagens Industri: новую войну в Европе начнет Турция

30.11.20 / Раскрыта еще одна загадка Бермудского треугольника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика