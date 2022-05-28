Мнение: Скрытые счета Чубайса

"Боюсь мы больше не увидим ни этих людей, ни этих ружей" (с) "Карты, деньги, два ствола".

Скрытые счета Чубайса

Российские правоохранительные органы проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По их данным, сейчас силовики опрашивают людей из окружения господина Чубайса.

Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов … могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем«,— сообщили источники агентства.

https://www.kommersant.ru/doc/5379257 – цинк

Никто ведь раньше не догадывался, что у Чубайса могут быть скрытые счета за границей. Быть такого не могло. Чтобы у эффективного менеджера и реформатора могли быть скрытые счета за границей.

Разумеется, как обычно поиски награбленного начались после того, как фигурант бежал за рубеж и естественно возвращаться в страну он не собирается.

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