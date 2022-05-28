Иранские богословы доказали дьявольское происхождение чёрных кошек

Пятый Всеиранский конгресс богословов, который завершил свою работу в Тегеране 25 мая 2022 года, внёс изменения в национальный «Список дьявольских созданий».

Теперь в Иране все чёрные коты официально считаются пособниками нечистой силы и должны быть депортированы из страны.

– С древних времён чёрная кошка считалась символом колдовства и дьявола. К этой теме неоднократно обращались ведущие богословы, но раньше банально не хватало данных для однозначного вывода. Мы 5 лет анализировали документы, опрашивали экспертов и пришли к однозначному выводу – всё черные коты порождены сатаной, – заявил ведущий богослов Тегеранского университета Али Ардашир.

До 1 сентября всё черные кошки, проживающие на территории Ирана, должны быть внесены в специальный реестр. Наиболее радикальные богословы призывали незамедлительно начать их истребление, однако президент страны Ибрахим Раиси назвал такие меры негуманными и подписал указ о принудительном переселении всех чёрных кошек за пределы Ирана.

Страны ЕС, США и Япония уже согласились принять «хвостатых» беженцев – первая партия депортированных кошек должна прибыть в Германию уже в июле этого года. По оценкам экспертов, в настоящий момент в Иране проживает более 30 тысяч «дьявольских созданий».

—