Олег-бей и 22 автомобиля – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Выждав неделю, чуть заплывшая лицом Анастасия Волочкова сделала громкое заявление: новый Олег — не какой-нибудь вам Олег, не таксист из Баку, как набрасывали разного рода хейтеры, а вполне себе достойный и светлый Олег-бей!
Владелец двух десятков иностранных автомобилей.
Фото: Соцсети
«Этот , как Вы говорите «таксист» у которого собственный парк с элитными 22-мя автомобилями, молодой, красивый, сексуальный, интересный и Светлый, снял для меня частный остров», — разразилась негодованием Настя.
Простите меня, отвлекусь на секунду, ладно? Если Вы говорите во множественном числе о ком-то, Вы пишите «вы» с маленькой буквы, пожалуйста. Слово «Светлый», кстати, тоже не стоит писать с заглавной, если речь, конечно, идёт не о Его Святейшестве.
Так вот, возвращаемся к личному счастью Насти. Олег-бей, говорит, остров снял!
«Он снял отдельную, трёхэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — перечисляет женщина.
Запомнили, сколько всего снял романтичный Олег-бей? Остров. Виллу. Яхту.
После этого я, конечно, ждала откровений на Волочковой, что возлюбленный снял и с себя что-нибудь, и с неё, но:
«Мы общались исключительно на английском языке. Я провела эту неделю в спокойствии , в то же время в нереальном веселом позитиве , в счастье и радости, гармонии и любви!»
Может, именно из-за плохого английского, который чужд как Насте, так и Олег-бею, дело застопорилось?
Тем не менее, как всегда бывает с романами в Турции, Настя ждёт и верит в новую встречу с возлюбленным:
«И мы скоро увидимся», — пишет Волочкова. И права ведь — вот Каролина Куёк не даст соврать!
Лично я желаю Насте счастья! Главное, денег ему не давай взаймы и тогда всё обязательно закончится хорошо!
Правда ведь?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет