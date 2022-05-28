Футбольный клуб «Оренбург» вернулся в Российскую премьер-лигу

Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и завоевал путевку в Тинькофф – Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2022/23.

Игра в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев гол забил Юрий Журавлев (44-я минута), в составе «Оренбурга» отличились Джоэль Фамейе (13) и Андрей Малых (90+4), передает РИА «Новости».

Встреча в Оренбурге 25 мая завершилась со счетом 2:2.

В завершившемся сезоне РПЛ «Уфа» заняла 14-е место, «Оренбург» стал третьим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее казанский «Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги.

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