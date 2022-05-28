 

ВСУ обстреляли за полчаса четыре населенных пункта в ДНР

28.05.2022, 18:20, Новости дня
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Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, а также Горловку и Ясиноватую: выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк. По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», а по Донецку – семь снарядов калибром 122 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в сообщении представительства, передает РИА «Новости».

Также под обстрел попали населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Калинина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК.

Ранее украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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