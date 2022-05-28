В Турции заявили о планах использовать газ из Черного моря в начале 2023 года
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Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», – приводит слова Октая газета Star, передает РИА «Новости».
Газета «Сабах» сообщала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.
Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
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