 

Компания Volkswagen выбрала имя для электрического универсала

28.05.2022, 18:10, Разное
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Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал новое название для будущего автомобиля Volkswagen наименование ID.7 Touring.

В свою очередь, новинка выйдет на рынок в версии седана и универсала. Кроме того, в компании анонсировали, что обе модели являются преемниками для легендарного автомобиля Passat, который окончательно перестанут выпускать. Есть данные, что запас хода на электротяге для будущих моделей будет достигать 700 километров.

Вместе с тем озвученный показатель превзошел возможности модели Space Vizzion, которая выдавала до 590 километров хода. Пока производитель не называет точные характеристики, однако предполагается, что новая модель сможет удивить и некоторыми другими характеристиками.



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