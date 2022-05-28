Компания Volkswagen выбрала имя для электрического универсала

Немецкий автогигант Volkswagen запатентовал новое название для будущего автомобиля Volkswagen наименование ID.7 Touring.

В свою очередь, новинка выйдет на рынок в версии седана и универсала. Кроме того, в компании анонсировали, что обе модели являются преемниками для легендарного автомобиля Passat, который окончательно перестанут выпускать. Есть данные, что запас хода на электротяге для будущих моделей будет достигать 700 километров.

Вместе с тем озвученный показатель превзошел возможности модели Space Vizzion, которая выдавала до 590 километров хода. Пока производитель не называет точные характеристики, однако предполагается, что новая модель сможет удивить и некоторыми другими характеристиками.