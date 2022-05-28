На столе Собянина обнаружен план по замене тротуарной плитки в Варшаве

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы журналистов, случайно обнаруживших на столе в его рабочем кабинете документы на польском языке.

При фотоувеличении представители масс-медиа заметили, что в них идёт речь о графиках замены тротуарной плитки в Варшаве в 2023-2025 годах. Градоначальник заверил, что имеет полное доверие от главы государства и не собирается менять место работы.

– Не обращайте внимание на этот план. Москва просто изучает опыт европейских столиц, в частности, Варшавы. Менять плитку в Польше я точно не собираюсь, да и в саму Польшу мне пока запрещён въезд. Наши дипломаты и, возможно, военные, над этим работают, но давайте не будем забегать наперёд, тем более, летом у нас по плану замена тротуарной плитки и прокладка новых дорожек в парках, – заметил Собянин.

Журналисты также обратили внимание на самоучитель польского языка на столе рабочего кабинета заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

– Знаете, ни разу не открывал, это Марат Шакирзянович Хуснуллин забыл, когда заходил. Он полиглот, много языков знает: русский, татарский, английский, польский немного, – уточнил чиновник.

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