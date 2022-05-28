 

Неонацистский символ убрали со стены рядом с советским памятником в Вене

28.05.2022, 16:59, Новости дня
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В Вене со стены, находящейся рядом с советским памятником, убрали неонацистский символ после требований российского посольства, сообщил в субботу посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«Демарши Посольства РФ сработали – за памятником советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц убрали символику националистического батальона «Азов». И полицейский патруль на месте», – передает РИА «Новости».

Ранее в Вене на стене нарисовали националистический символ. Стена за мемориалом ранее была окрашена в цвета украинского флага, а потом на ней появилась символика украинского нацбатальона.

Накануне Любинский сообщил, что посольство РФ направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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