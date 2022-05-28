Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы

На форуме «Юнармия ZA» на территории УМЦ «Авангард» начальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный торжественно посвятил восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко в юнармейцы и тепло поздравил с этим знаменательным событием.

Юнармейцу Леше также выразили благодарность от признанных Донецкой и Луганской народных республик за его невероятно важную и ответственную волонтерскую работу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На церемонии торжественного посвящения присутствовали общественная организация «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия –Юнармия» (ДНР) в лице начальника Центрального штаба Виктора Пудака, республиканское военно-патриотическое общественное движение «Молодая гвардия –Юнармия» (ЛНР) в лице начальника штаба Кристины Савельевой и юнармейцы Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

Стихийная звезда бесчисленных телеграм-каналов, Леша Павличенко, волонтер из белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми» – объясняет свой поступок мальчик-волонтер. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

«Ему нужно кому-то помогать, нужно что-то делать, он постоянно где-то, с кем-то, не сидит на месте, нет» – охарактеризовала будущего юнармейца мать Леши, Юлия Павличенко.

«Спасибо, Леша!» – откликнулись благодарственным плакатом в Министерстве обороны. Юному волонтеру подарили форменную спецодежду и настоящий армейский фонарик.

На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями – те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.

—