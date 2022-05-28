 

Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы

28.05.2022, 16:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На форуме «Юнармия ZA» на территории УМЦ «Авангард» начальник главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный торжественно посвятил восьмилетнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко в юнармейцы и тепло поздравил с этим знаменательным событием.

Юнармейцу Леше также выразили благодарность от признанных Донецкой и Луганской народных республик за его невероятно важную и ответственную волонтерскую работу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На церемонии торжественного посвящения присутствовали общественная организация «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия –Юнармия» (ДНР) в лице начальника Центрального штаба Виктора Пудака, республиканское военно-патриотическое общественное движение «Молодая гвардия –Юнармия» (ЛНР) в лице начальника штаба Кристины Савельевой и юнармейцы Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

Стихийная звезда бесчисленных телеграм-каналов, Леша Павличенко, волонтер из белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.

«Я хочу, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я делаю их счастливыми» – объясняет свой поступок мальчик-волонтер. Короткое видео с Лешиным поздравлением военных на 9 Мая за сутки посмотрели больше миллиона человек.

«Ему нужно кому-то помогать, нужно что-то делать, он постоянно где-то, с кем-то, не сидит на месте, нет» – охарактеризовала будущего юнармейца мать Леши, Юлия Павличенко.

«Спасибо, Леша!» – откликнулись благодарственным плакатом в Министерстве обороны.  Юному волонтеру подарили форменную спецодежду и настоящий армейский фонарик.

На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями – те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02.22 / Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата

24.12.21 / В связи с подорожанием газа Шмыгаль анонсировал государственную поддержку производителям и потребителям хлеба

14.02.22 / Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налога на добычу газа в четыре раза – СМИ

10.11.21 / В Украине писали диктант национального единения, в нем участвовали крымчане и зарубежные дипломаты

02.09.21 / Дизайн ногтей. Самые актуальные тенденции осени 2021 года

19.10.20 / Новый Toyota Land Cruiser получит версию GR

11.04.22 / Фермер Сирота поддержал спецоперацию и российских военных на Украине

16.07.21 / Euronews – из-за рекордных ливней Европа внезапно оказалась под водой

16.07.21 / СБУ в Одесской и Запорожской областях выявила арсеналы со взрывчаткой, которую боевики “ЛДНР” готовили для диверсий

15.04.21 / В Киеве опровергли переговоры Зеленского и Макрона о поставках воды в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика