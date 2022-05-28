В столице Нагорного Карабаха началось протестное шествие

Протестное шествие оппозиции сейчас проходит в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города.

Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города – к администрации президента республики, передает РИА «Новости».

Участники имеют при себе транспаранты, в том числе на русском и английском языках. Люди недовольны действиями Турции и Азербайджана.

В городе проживает менее 60 тыс., участниками митинга стали сотни человек. Среди них – ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодежь, местные депутаты и даже священники.

Напомним, 21 мая митинг оппозиции прошел на площади Франции в центре Еревана в Армении, со сцены перед гражданами выступали армянские политики.

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

До этого 17 апреля из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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