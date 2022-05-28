 

В столице Нагорного Карабаха началось протестное шествие

28.05.2022, 16:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Протестное шествие оппозиции сейчас проходит в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте, люди идут к центру города.

Шествие стартовало от Церкви Святого Акопа в районе 17.30 по Еревану (16.30 по мск) и двинулось в сторону центра города – к администрации президента республики, передает РИА «Новости».

Участники имеют при себе транспаранты, в том числе на русском и английском языках. Люди недовольны действиями Турции и Азербайджана.

В городе проживает менее 60 тыс., участниками митинга стали сотни человек. Среди них – ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодежь, местные депутаты и даже священники.

Напомним, 21 мая митинг оппозиции прошел на площади Франции в центре Еревана в Армении, со сцены перед гражданами выступали армянские политики.

До этого лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

До этого 17 апреля из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.20 / Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

12.06.21 / В Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием шести авто – патрульная полиция

23.09.21 / Зеленский призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе

18.05.21 / Манижа выступила в полуфинале Евровидения

16.03.21 / Депутат Бундестага заявил о легитимности референдума в Крыму

22.02.21 / Каспаров: Я всегда отрицал, что Путина надо называть президентом. Он – диктатор

06.12.21 / Американский сенатор Мерфи: Украина может стать для России новым Афганистаном

27.08.21 / Шойгу и президент Татарстана заложили в Казани военный госпиталь

19.10.21 / В результате ДТП с “Уралом” во Львовской области погибло два человека

05.06.21 / Обманувших ветерана войны Пронина телефонных мошенников арестовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика