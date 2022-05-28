Электрокроссовер Fisker за 30 тысяч долларов показали на новом тизере

Известная компания Fisker поделилась снимками новой модели кроссовера под названием Pear.

В Сети можно рассмотреть снимок, на котором частично рассекречена лицевая часть кузова транспортного средства. Вместе с тем пока производитель не называет сроки, но есть версия, что автомобиль выйдет на рынок раньше, чем изначально планировалось. Приблизительная цена серийной модели Pear составит около 30 тысяч долларов. Кроссовер выполнен на упрощенной конструкции, которая позволила добиться низкой цены.

По внешнему виду следует отметить светодиодную узкую головную оптику, а также компактную решетку радиатора с подсветкой. Вместе с тем в воздухозаборниках автомобиля могут применить встроенные камеры, о чем свидетельствуют официальные снимки Pear.