 

Спортивный кроссовер Hyundai Creta N Line представят в Бразилии вместо России

28.05.2022, 16:45, Разное
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Компания Hyundai объявила о выходе на бразильском рынке нового кроссовера Hyundai Creta в спортивном исполнении N Line.

Вместе с тем пользователи уже могут рассмотреть тизерное изображение, на котором отображена модель с соответствующим фирменным шильдиков. Кроме того, первоначально планировались предложить модель N Line для российского рынка, но в начале текущего года решение отменили. Напомним, в Бразилии базовая комплектация кроссовера продается около года.

Автомобиль получила видоизмененные противотуманные фары, улучшенные выхлопные патрубки, новые бамперы и современную решетку радиатора. Что касается технических параметров, новая модель не имеет никаких изменений, касающихся производительности кроссовера N Line.



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