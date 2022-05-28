 

«Рубль либо вырастет, либо упадёт, либо останется на прежнем уровне» – ЦБ опубликовал официальный прогноз курса валюты

28.05.2022, 16:11, Разное
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Эксперты Центрального банка России представили отчёт «Перспективы изменения курса рубля к доллару в 2022 году».

Согласно прогнозу специалистов, стоимость российской валюты к концу года может вырасти, упасть или остаться неизменной.

– Более трёх месяцев ведущие российские экономисты работали над уникальной нейросетью, которая могла бы точно предсказать динамику курса рубля. Были обработаны сотни терабайт данных, проанализировано более ста экспертных заключений, проведены десятки глубинных интервью. В итоге, мы видим возможными три варианта – рубль либо вырастет, либо упадёт, либо останется на прежнем уровне. Четвёртого не дано, – заявил главный аналитик ЦБ Павел Голубев.

В настоящий момент эксперт продолжают совершенствовать нейросеть – как отмечают специалисты, уже скоро она сможет в точности предсказывать изменение стоимости любых продуктов и услуг.

Точные прогнозы позволят ускорить развитие российской экономики, а также сделать федеральный бюджет более сбалансированным. Итоговая стоимость разработки системы составит порядка 50 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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