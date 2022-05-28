Полоска станет самым хитовым принтом лета-2022: актуальные модели от платьев до комбинезонов

Отгремели модные показы, и глянцевые журналы определились с основными трендами в одежде и аксессуарах. Значимое место в текущем сезоне отведено полоске, которая актуально смотрится и весной, и летом. Если у вас есть одежда с таким принтом, доставайте, добавляйте модные аксессуары и отправляйтесь покорять улицы вашего города.

Горизонтальные полоски

Горизонтальные полоски визуально расширяют фигуру – считают многие. На самом деле они отлично корректируют фигуру, если уметь с ними обращаться. Почему-то мы упускаем из внимания тот факт, что горизонталь способна поднять линию груди, сделав тоньше талию за счет широкого темного пояса. Причем это может быть даже полоска загоревшей кожи.

Яркий принт

Броские цвета всегда ассоциируются с летом. Смело выбирайте все оттенки красного и ягодного цветов: они идеально подчеркивают загар. Сделать образ завершенным поможет макияж в ягодных тонах и капля блеска.

Брюки

Высокие девушки обычно боятся полоски в любом ее проявлении, а зря. Но выбирайте для создания образа только один элемент одежды. Пусть это будут брюки, верх выбирайте однотонный. Завершите образ стильной сумочкой и очками.

Полоски и возраст

Время летит стремительно, и каждый из нас однажды достигает зрелости. Но возраст – не повод отказываться от любимых вещей, особенно если речь идет об одежде в полоску. Гораздо важнее уметь работать с тем, что есть. Главное, запомните, что чем выше возраст, тем меньший контраст должен быть в рисунке. Также выбивающуюся деталь можно прикрыть другим предметом или аксессуаром. Например, поверх яркой блузки можно надеть жакет или жилет.

Кроме того, есть один секрет. Дама в возрасте, позволившая себе одежду в полоску, выглядит гораздо моложе и эффектней своих сверстниц.

Комбинезоны

Идеальный летний наряд. Комбинезоны отлично сочетаются и с деловыми аксессуарами, и с аксессуарами выходного дня. Выбирайте комбинезоны с широкими штанинами: они скроют широкие бедра. Сбалансировать образ помогут открытые плечи и декольте. В данном случае вертикальный принт удлиняет ноги, вытягивает силуэт, добавляет пару сантиметров роста.

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Классическая полоска

Вертикальная полоска ассоциируется у многих с визуальной стройностью. Но это миф, и очень распространенный. На самом деле визуальная стройность зависит от цвета и ширины полос, а вертикальное направление всего лишь способствует иллюзии вытягивания роста. Если полосы крупные, частые и контрастные, это визуально расширяет фигуру. Хотите избежать негативного эффекта, избегайте большого количества широких полос. Или разбавляйте их тонкой полоской.

Рубашки с драпировкой

Рубашки оверсайз – мастхэв этого сезона. В зависимости от дополнительных элементов в них можно отправиться не только в офис, но и на вечеринку в ближайший бар. Комбинируйте рубашки с джинсами, юбками, классикой. Будьте внимательны с вырезами, не каждый подойдет для офиса. Если вы не можете выбрать между несколькими актуальными моделями, выбирайте с воланами, рюшами и кружевом.