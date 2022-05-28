 

Байден и Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине

28.05.2022, 15:50, Разное
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Множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

Во-первых, сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия.

Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы.

Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью.

Во-вторых, Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием.

Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских.

Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира.

Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете.



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