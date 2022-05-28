 

Во что превратилась могила звезды советского кино Олега Даля: Покоится в трех метрах от надгробия

28.05.2022, 15:50, Разное
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Артист приехал в столицу Украины на очередные пробы. Но в гостиничном номере ему стало плохо, он скончался до приезда врачей.

По слухам, причиной смерти стал алкоголь – Олег Даль последние годы очень много пил. Подорвала здоровье и пневмония, которой артист переболел незадолго до смерти. Несмотря на то что в кончине советского актера не нашли ничего криминально, знакомые с ужасом вспоминали его в гробу.

Некоторые уверены, что Олег Даль мог бы еще жить да жить и в тот злополучный день в киевской гостинице 3 марта 1981 года врачи могли бы спасти его. По слухам, медики случайно сломали артисту ребра во время какой-то манипуляции – возможно, неудачно сделали искусственное дыхание.

После этого покойного артиста не увезли в морг, а завернули в ковер, который лежал на полу, вынесли из гостиницы через черный ход и в таком виде передали родственникам. Судя по всему, вскрытие и экспертизу тоже не проводили.

В глаза друзьям во время похорон бросились странные детали на теле Олега Даля. Например, некоторые увидели соринки в бороде и капли запекшейся крови. Хоронили звезду фильмов “Земля Санникова” и “Не может быть!” в одежде, в которой он и скончался.

С местом захоронения тоже не все так просто. Когда рабочие копали могилу, то случайно наткнулись на саркофаг балерины, захороненной еще в 1904 году. Они не захотели трогать его и просто выкопали яму для Олега Даля подальше. Сейчас могила прославленного советского артиста выглядит вполне прилично, но, как оказалось, актер покоится не там, где стоит надгробие, а в трех метрах от него.



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