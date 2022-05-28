 

ФИФА выплатила РФС 45 млн долларов за проведение чемпионата мира

28.05.2022, 15:25, Новости дня
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Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) выплатила РФС 45 млн за проведенный в 2018 году чемпионат мира.

Чемпионат мира – 2018 прошел в 11 городах России.

«По программе FIFA Legacy на наших счетах уже находится 45% суммы. То есть это 45 млн долларов, мы ими уже можем распоряжаться. Например, за счет этого частично финансируется Юношеская футбольная лига. Мы находимся в плотном взаимодействии с коллегами из ФИФА для того, чтобы было дальнейшее развитие по выплатам, дедлайна по выплатам нет», передает РИА «Новости» слова Митрофанова.

Отставшая сумма неофициально заморожена.

«Наш чемпионат мира был лучшим. Мы надеемся, что все обязательства будут выполнены», – добавил он.

Также глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что РФС удастся сохранить прошлогодний уровень дохода, а также возобновить сотрудничество с компанией Adidas. По словам Дюкова, доходная часть бюджета РФС в 2022 году сократилась на 29%.

«Как вы знаете, с нами приостановили сотрудничество Coca-Cola, Volkswagen и Adidas. Со всеми российскими партнерами продолжаем сотрудничество, пересматриваем пакеты, разрабатываем новые продукты», – сказал Дюков журналистам.

Adidas, который был техническим спонсором сборной РФ с 2008 года, в марте приостановил сотрудничество с РФС на фоне ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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