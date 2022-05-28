Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.

«Президент РФ в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы РФ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.

Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.

Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.

«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.

До этого на Западе допустили конфликт РФ и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего РФ оружия.

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