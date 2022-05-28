 

Джонсон рассказал Зеленскому об усилиях для возобновления экспорта зерна с Украины

28.05.2022, 15:25, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, что Великобритания будет работать с партнерами по Группе семи, настаивая на достижении срочного прогресса по теме возобновления поставок зерна с Украины.

«Премьер-министр сообщил президенту Зеленскому о ведущейся интенсивной работе с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по Группе семи, настаивая на достижении срочного прогресса», – приводит ТАСС коммюнике канцелярии британского премьера.

Подчеркивается, что Джонсон и Зеленский согласовали следующие шаги и сошлись во мнении, что есть настоятельная необходимость, чтобы Россия «ослабила блокаду и позволила [организовать] безопасные судоходные маршруты».

Ранее Москва обвинила Вашингтон в создании продовольственного кризиса на Украине.

Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.

До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.

Между тем специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон» указывала, что запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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