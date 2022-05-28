 

Швейцарская Picasso готовится к премьере суперкара PS-01

28.05.2022, 15:13, Разное
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Компания Picasso готовится к выходу нового серийного суперкара, который получит название Picasso PS-01.

Вместе с тем автомобиль преимущественно получил детали кузова из углеволокна, что отразится на его весе и динамике. Производитель  осуществлял разработку модель около 1,5 лет, однако теперь практически готовы к показу серийной модификации Picasso PS-01. Предполагается, что дебют спорткара состоится в июне.  В компании заинтересованы показать не только внешний вид кузова, но и продемонстрировать техническую начинку.

Эксперты полагают, что модель обладает мощностью около 600 л.с., а ее вес не превышает 1 тонны. Специалисты пока не готовы прогнозировать вероятные показатели динамики разгона, однако полагают, что модель сможет приятно удивить своими результатами и превзойти многих конкурентов.



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