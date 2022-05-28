Швейцарская Picasso готовится к премьере суперкара PS-01

Компания Picasso готовится к выходу нового серийного суперкара, который получит название Picasso PS-01.

Вместе с тем автомобиль преимущественно получил детали кузова из углеволокна, что отразится на его весе и динамике. Производитель осуществлял разработку модель около 1,5 лет, однако теперь практически готовы к показу серийной модификации Picasso PS-01. Предполагается, что дебют спорткара состоится в июне. В компании заинтересованы показать не только внешний вид кузова, но и продемонстрировать техническую начинку.

Эксперты полагают, что модель обладает мощностью около 600 л.с., а ее вес не превышает 1 тонны. Специалисты пока не готовы прогнозировать вероятные показатели динамики разгона, однако полагают, что модель сможет приятно удивить своими результатами и превзойти многих конкурентов.