Баба Плетнёва и что-то такое в ней – Личное мнение

44-летняя солистка группы Винтаж Плетнёва, готовясь к выступлению в ночному клубе где-то на Урале, сообщила, что её когда-то выгнали из пионерского лагеря из-за поцелуйчиков в тихий час.

«Секс во мне был всегда», — радостно объяснила произошедшее баба Аня.



Фото: Соцсети

Я посчитала: если бы Анечку тогда не выгнали из пионерлагеря, а поцелуйчиками бы дело не ограничилось, то сейчас, вполне возможно, её внучка тоже могла бы целоваться в лагере.

«Я родилась в Советском Союзе, когда секса не было, а во мне он был. И вот эта вот несостыковка, дисгармония, дисбаланс волновали меня с детства», — сообщила Плетнёва.

Лично у меня при СССР не пеленалась собака. Бывает, причешу её красиво, надену косыночку, а она всё срывала её. Не хотела быть красивой.

И этот дисбаланс-дисгармония меня тоже тревожили. Недолго, правда — шла читать интересную книгу.

«Гордость берет, когда песне «Ева» исполняется 10 лет, а она взлетает в трендах в TikTok, и весь молодняк вдруг идет к нам на концерт и воспринимает нас не как «олдскул», а как своего артиста», — радуется баба Плетнёва.

Ну, не уверена, что именно так — за свою принимают. Скорее, школоте просто ржачно смотреть на бабку в трусах.

Эвона, скачет в исподнем по сцене ночного клуба! Ну, даёт бабка! Во даёт!



Фото: Соцсети

Молодняк идёт не на концерты, конечно. Напомню, баба Аня готовится к выступлению в провинциальном ночном клубе. Пришли в клуб. Там — бабка в трусиках. Хороший клуб.

«Свои трусы и лифчики ни на что не променяю!», — резюмирует вышесказанное артистка оригинального жанра.

Да никто и не предлагает меняться, баб Ань. Не переживай.

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