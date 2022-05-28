 

Баба Плетнёва и что-то такое в ней – Личное мнение

28.05.2022, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

44-летняя солистка группы Винтаж Плетнёва, готовясь к выступлению в ночному клубе где-то на Урале, сообщила, что её когда-то выгнали из пионерского лагеря из-за поцелуйчиков в тихий час.

«Секс во мне был всегда», — радостно объяснила произошедшее баба Аня.


Фото: Соцсети

Я посчитала: если бы Анечку тогда не выгнали из пионерлагеря, а поцелуйчиками бы дело не ограничилось, то сейчас, вполне возможно, её внучка тоже могла бы целоваться в лагере.

«Я родилась в Советском Союзе, когда секса не было, а во мне он был. И вот эта вот несостыковка, дисгармония, дисбаланс волновали меня с детства», — сообщила Плетнёва.

Лично у меня при СССР не пеленалась собака. Бывает, причешу её красиво, надену косыночку, а она всё срывала её. Не хотела быть красивой.

И этот дисбаланс-дисгармония меня тоже тревожили. Недолго, правда — шла читать интересную книгу.

«Гордость берет, когда песне «Ева» исполняется 10 лет, а она взлетает в трендах в TikTok, и весь молодняк вдруг идет к нам на концерт и воспринимает нас не как «олдскул», а как своего артиста», — радуется баба Плетнёва.

Ну, не уверена, что именно так — за свою принимают. Скорее, школоте просто ржачно смотреть на бабку в трусах.

Эвона, скачет в исподнем по сцене ночного клуба! Ну, даёт бабка! Во даёт!


Фото: Соцсети

Молодняк идёт не на концерты, конечно. Напомню, баба Аня готовится к выступлению в провинциальном ночном клубе. Пришли в клуб. Там — бабка в трусиках. Хороший клуб.

«Свои трусы и лифчики ни на что не променяю!», — резюмирует вышесказанное артистка оригинального жанра.

Да никто и не предлагает меняться, баб Ань. Не переживай.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Как сделать глазки для рисованных кукол или вязаных игрушек: за раз получается 10 штук

27.05.22 / Мнение: Врагам только в рублях

18.05.22 / Das Erste – Шрёдера собираются лишить привилегий экс-канцлера за дружбу с Путиным

06.08.20 / Когда можно все: принц Чарльз решил продлить свои летние каникулы по забавной причине

28.11.21 / В статье 24-летней давности нашли предсказание пандемии коронавируса

25.09.20 / Князь Альбер и княгиня Шарлен, Джонни Депп, Хелен Миррен, Марат Сафин и другие гости гала-вечера в Монте-Карло

26.04.21 / Ольга Бузова выпустит песню «Медалька» в честь Дня Победы

02.12.21 / Газпром свернул программу газификации регионов России по просьбе Лукашенко

29.04.22 / Фиктивный брак, ревность и долги мужа-игромана: как одинокая Удовиченко разочаровалась в мужчинах

23.01.22 / Названы ключевые симптомы омикрон-штамма коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика