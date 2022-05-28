А внизу – велосипедные шорты: тренды летних юбок

На улице становится теплее, а это означает, что пора оставлять в шкафу штаны и надевать юбки. Юбка — универсальная вещь, которая сочетается со многими изделиями. Разбираем тренды текущего года, чтобы знать, как создавать модные образы.

Джинсовая юбка

Классика, которая неподвластна времени — это джинсовая юбка. Отдавайте предпочтение изделию из светлого денима минималистичного дизайна. Комбинируйте юбку со свитером, с водолазкой или с любой другой кофтой с длинными рукавами.

Ультракороткие изделия

Актуальной является очень короткая юбка, больше напоминающая набедренную повязку. Ее особенность — это заниженная талия. Юбка должна свисать на бедрах и едва прикрывать пятую точку.

Чтобы не чувствовать себя дискомфортно в такой короткой одежде, добавьте к образу тренч, длинный пиджак или пальто.

Актуальные расцветки юбок — хаки, беж. Также допускается мини-юбка из денима.

Теннисная юбка

Даже если вы далеки от спорта, все равно пополните свой гардероб симпатичной теннисной юбкой белого цвета. Отдавайте предпочтение изделиям из трикотажа.

Следует учитывать следующий момент. Крой юбки таков, что подол будет подниматься наверх о малейшего дуновения ветра. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, надевайте под низ велосипедные шорты. Тогда вы будете чувствовать себя более уверенно.

Сочетайте теннисные юбки со спортивной обувью: кедами, кроссовками.

Изделия из кожи или кожзама

Создать образ гламурной бизнес-вумен, женщины-вамп или рокерши поможет кожаная юбка. Идеальная длина — миди, то есть чуть ниже колен. Можно комбинировать такое изделие с высокими сапогами и блузами.

Если вы принадлежите к зоозащитникам и не приемлете изделия из натуральной кожи, то можете надеть юбку из искусственного аналога данного материала. Однако убедитесь в том, что кожзам является очень качественным. В противном случае некачественная ткань удешевит образ.

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С разрезом

Тренд, вернувшийся к нам из моды девяностых — это юбки с разрезом. Причем, совершенно не имеет значения, где именно будет находиться разрез: спереди, сзади, сбоку.

Длина таких юбок должна быть ниже колен. Мини в данном случае недопустимы. Вы можете надеть изделие в пол, по щиколотку, а можете остановиться на длине миди.

Материал юбок — деним, твид, кожа. Если будете надевать кожаное изделие с разрезом, тогда постарайтесь подобрать более сдержанный верх (чтобы кофты были без глубокого декольте). Таким образом, наряд не будет выглядеть слишком провокационно.