 

В Германии спрогнозировали рекордное падения уровня урожая из-за санкций против России

28.05.2022, 14:02, Новости дня
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Из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из РФ и Белоруссии немецкие фермеры ожидают падение уровня урожая на 3 млн тонн и роста цен, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур», – говорится в публикации издания, передает РИА «Новости».

Авторы статьи напомнили, что в прошлом году Евросоюз импортировал из РФ 4,6 млн тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 млн тонн.

Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.

В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 млн тонн зерна.

Ранее в бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России.

Напомним, вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что из-за дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений по причине украинского кризиса число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.человек

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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