 

Срок рассмотрения апелляции РФС в Спортивном арбитражном суде перенесли

28.05.2022, 14:01, Новости дня
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По просьбе ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде перенесли срок рассмотрения апелляции, поданной Российским футбольным союзом из-за отстранения клубов и сборных от международных турниров, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«На данный момент нет четкого понимания по датам слушаний. Представители ФИФА и УЕФА запросили дополнительное время для того, чтобы ознакомиться с документами и подготовить дополнительные материалы, добавить дополнение, до 30 мая эта работа должна быть завершена. После этого мы ожидаем заседания суда и рассматриваем нашу апелляцию по существу», – передает ТАСС слова Дюкова.

Ранее УЕФА принял решение исключить все российские клубные и национальные команды из числа участников из-за спецоперации на Украине. Россия была отстранена от международных соревнований, из-за которого сборная была исключена из участников стыковых матчей.

Все вердикты УЕФА и ФИФА были оспорены российской стороной в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, пока что дела еще находятся на стадии рассмотрения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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