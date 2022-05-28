 

СМИ: Порошенко второй раз пытался выехать с Украины

28.05.2022, 14:01, Новости дня
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Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, его остановил патрульный за выезд на «встречку», сообщило украинское издание «Страна.ua».

«По информации источников «Страны», экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска (Рава-Русская)», – информирует издание в Telegram, передает РИА «Новости».

По словам неназванного источника, Порошенко «выехал на «встречку», чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Ранее сообщалось, что Порошенко пытался покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».

В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его «не пропустили через границу».

Напомним, 23 мая СБУ сообщила, что украинский политик Виктор Медведчук дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». «Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу», – считает Царев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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