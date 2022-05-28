Мнение: Почему на Западе пригороды выглядят лучше, чем в России

Читатель пишет, что дачников давно пора призвать к порядку, запретив им превращать наши пригороды в латиноамериканские гетто, где каждый строит как попало, из первых подвернувшихся под руку материалов. Чтобы за городом стало красиво, государство должно требовать от частных домов единообразия, твёрдой рукой искореняя любую запрещённую самодеятельность.

Публикую (с небольшими сокращениями) письмо, которое читатель отправил мне и в Минстрой России.

— Начало письма —

Подавляющее большинство населенных пунктов в Российской Федерации, имеющих индивидуальную застройку, характеризуется одними и теми же проблемами:

1) полное отсутствие какого-либо архитектурного единообразия;

2) использование при строительстве примитивных неэстетичных строительных материалов;

3) наличие вокруг домов высоких глухих заборов, которые тоже разнообразны и тоже сделаны из примитивных неэстетичных материалов;

4) отсутствие нормального благоустройства в общественных местах загородных поселений.

Разберем подробнее каждый из вышеуказанных пунктов.

1. Полное отсутствие какого-либо архитектурного единообразия в рамках одного загородного населенного пункта.

К сожалению, имеющаяся нормативно-правовая база при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) позволяет строить загородный дом любого стиля и почти из любых материалов. Это приводит к тому, что загородные дома, возводимые в рамках одного поселка, имеют совершенно разный архитектурный стиль и никак не формируют единую архитектурную среду. На выходе получается настоящий калейдоскоп из разных стилей и материалов. Рядом друг с другом могут находиться коттедж из красного кирпича в стиле 1990-х и деревянная избушка в классическом русском стиле; скандинавский фахверк и нелепая пародия на Версаль.

Между тем загородный дом всегда воспринимается не «сам по себе», а в контексте иных домов, расположенных рядом с ним. Конкретный дом может быть красивым, но вся его красота нивелируется тем, что рядом с ним стоят загородные дома в совершенно другом стиле и совершенно из других материалов.

2. Использование при строительстве загородного жилья неэстетичных примитивных строительных материалов.

Очень многие загородные дома были возведены в 1990-е и 2000-е годы, когда в Российской Федерации еще не было развитого рынка строительных материалов. Из-за этого дома строились из чего попало. Сейчас можно увидеть и необработанный красный кирпич, и уродливый пластмассовый сайдинг, и иные примитивные материалы.

Проблема усугубляется тем, что в нормативных правовых актах почти не устанавливается каких-либо требований к используемым строительным материалам и почти никак не ограничивается использование неэстетичных строительных материалов.

3. Наличие вокруг домов высоких глухих заборов, которые тоже разнообразны и тоже сделаны из примитивных неэстетичных материалов.

На нормативном уровне отсутствует не только запрет на наличие забора вокруг дома, но и зачастую отсутствуют какие-либо требования к внешнему виду заборов либо такие требования крайне мягки.

В результате во время прогулок в загородных поселках идти приходится между двух высоких глухих стен, которые к тому же еще и разные на каждом участке. На одном участке может быть четырехметровый забор из красного кирпича, на другом – трехметровый забор из некрасивого зеленого профнастила, а на третьем – двухметровый деревянный забор, выкрашенный в коричневый цвет.

Даже минимальное стилистическое единообразие среди заборов отсутствует в принципе. Это тоже самым пагубным образом сказывается на восприятии загородной среды.

4. Отсутствие нормального благоустройства в общественных местах загородных поселений.

Строго говоря, в большинстве поселений общественные пространства ограничиваются проселочными дорогами между заборов. Зачастую там нет твердого покрытия, но много луж и грязи.

Вот несколько изображений типичных загородных поселений в Российской Федерации (рис. 1-4).



Рис. 1. Типичный загородный поселок в Российской Федерации: все дома в разном стиле; все заборы разные.



Рис. 2. Та же картина. Дорога между высокими глухими стенами. Никакого архитектурного единообразия. Гулять в таком месте совершенно не хочется.



Рис. 3. За пределами участков только грязь, пыль и воздушные провода.



Рис. 4. Нет даже намека на архитектурное единообразие.

Если изучить зарубежный опыт, то можно заметить, что во многих государствах с помощью жесткого нормативно-правового регулирования и надзора за его исполнением обеспечивается архитектурное единообразие в рамках одного населенного пункта; устанавливаются ограничения по возведению заборов, а также обеспечивается качественное благоустройство.

Как правило, за рубежом расположенные рядом загородные дома выглядят не одинаково, но имеют единый архитектурный стиль. Такое единообразие обеспечивается с помощью некоторых одинаковых элементов (например, одинаковый материал и цвет крыш; одинаковая отделка цоколя; одинаковые оконные рамы; ограничения по использованию определенных строительных материалов и так далее).

Кроме того, часто встречается полный запрет на установку заборов. Но если установка забора не запрещена, то закрепляются очень подробные требования к высоте забора, его внешнему виду и стилю, цвету, к материалам, из которых сделан забор. В результате заборы (там, где они есть) выглядят либо одинаково, либо как минимум единообразно.

Наконец, сверхжесткие требования устанавливаются к благоустройству как частных земельных участков, так и общественных пространств загородных поселений. В частности, такие требования могут касаться запрета на хранение личных вещей на участке; требований к внешнему виду газона и прочей растительности.

Порой требования могут быть довольно жесткими. Например, в одном муниципальном образовании в одном американском штате регулируется даже количество горшков с цветами, которые можно поставить на крыльцо; в другом штате есть требования к максимальной высоте газона на участке; в отдельных муниципалитетах есть требования к материалам крыш. В Бельгии есть подробные требования к ширине и материалам для дорожки, ведущей к входной двери в загородный дом, отступать от этих требований нельзя.

Вот несколько изображений частного сектора за рубежом (рис. 5-1, 5-2).



Рис. 5-1. Округ Фейрфакс, штат Вирджиния, США. Забора нет; газон и прочая растительность поддерживаются в хорошем состоянии. Такая привлекательная среда тут обеспечивается не «хорошим менталитетом», как утверждают некоторые, а жестким нормативным регулированием и надзором за его исполнением.



Рис. 5-2. Там же. Дома разные, но в едином стиле. Все это удалось обеспечить благодаря тому, что нормативно установлены очень подробные требования к внешнему виду загородных домов и приусадебных участков. При этом сами дома сделаны из довольно простых и недорогих материалов.

В Российской Федерации есть понимание необходимости обеспечения архитектурного единообразия и создания качественной загородной среды.

В частности, уже много лет имеет место централизованное строительство загородных поселков, которое осуществляется силами коммерческих юридических лиц. Такие централизованно возведенные поселки характеризуются двумя важными положительными характеристиками:

1) имеют единый архитектурный стиль;

2) отличаются минимально приемлемым уровнем благоустройства.

Дома в таких поселках построены в одном стиле, что принципиально меняет восприятие этих поселков.

Еще одним интересным примером обеспечения архитектурного единообразия может стать такая часто применяемая схема: застройщик не сразу строит загородные дома, а позволяет выбрать загородный дом и отдельные его конструктивные элементы покупателю. Однако покупатель может выбрать дом и отдельные его элементы только из предложенного каталога, а строительство выбранного дома осуществляется только силами одной из аккредитованных в поселке строительных компаний («своими руками» строить нельзя).

Таким образом, покупатель в некоторой степени ограничен в выборе внешнего вида своего будущего дома, зато такое ограничение позволяет обеспечить единый архитектурный стиль во всем поселке.

Понимание неудовлетворительного состояния российского частного сектора есть не только у частных строительных компаний, специализирующихся на строительстве загородных поселков, но и у государства.

Например, во время Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи в некоторых поселках за счет средств бюджета были установлены одинаковые заборы. Такие заборы устанавливались там, где проходили какие-то мероприятия и могли быть иностранные гости.

Кроме того, активная работа по приведению заборов в приемлемый вид ведется в Московской области: там нормативно закреплены требования к высоте заборов (не более 2 метров), а также к их внешнему виду (довольно расплывчатые).

На практике, правда, это ни к чему не привело: заборы в поселениях Московской области как выглядели некрасиво, так и выглядят.

Вместе с тем отрадно, что во властных структурах появляется осознание того, что частный сектор в Российской Федерации выглядит неприемлемо.

Вывод очевиден: необходимо начать работу по созданию комфортной загородной среды и добиться того, чтобы в перспективе все загородные поселки в Российской Федерации отвечали следующим требованиям:

1) имели единый архитектурный стиль (в рамках каждого отдельного населенного пункта);

2) не имели заборов между загородными домами (при этом, полагаем, допустимо наличие забора вокруг поселка);

3) имели качественное благоустройство (хороший отвод дождевой и талой воды; недопустимость вымывания открытого грунта на дороги; перенос коммуникаций под землю);

4) располагались в густом лесном массиве (желательно).

Сейчас для такого преобразования частного сектора нет достаточной нормативно-правовой базы. Полагаем, что Минстрой России должен выступить с инициативой ее создания.

Общие требования, направленные на создание комфортной загородной среды, могли бы содержаться в актах федеральных органов государственной власти, а конкретные подробные требования – в актах органов местного самоуправления с учетом местных условий.

Полагаем, что преобразование частного сектора может осуществляться следующим образом.

1. Новые загородные дома и поселки должны возводиться, а затем и содержаться с учетом новых жестких нормативных требований, которые должны быть установлены с учетом указанных выше предложений.

2. По аналогии с московской реновацией жилого фонда возможно проведение полной реновации загородного жилого фонда в поселках, которые не вымрут в обозримом будущем, но в которых нет хорошей коммунальной инфраструктуры. Например, поселки в туристических местах (в Алтайском и Краснодарском краях, в Иркутской области у озера Байкал; на Курильских островах и так далее).

Полагаем, что жители таких поселков, не имея, в частности, современной канализации, согласятся на реновацию и с радостью обменяют свои полусгнившие лачуги на современные загородные дома, построенные в едином стиле.

Для такой сельской реновации тоже потребуется полноценная нормативно-правовая база, которой сейчас нет.

3. Самый проблемный сегмент загородного жилья для обновления – это поселки вблизи крупных городов, которые используются городскими жителями для проживания по выходным дням и летом.

Таких поселков крайне много, а к тому же они, в отличие от поселков, указанных в пункте 2, имеют более-менее нормальную коммунальную инфраструктуру. Владельцы домов в таких поселках вряд ли захотят их сноса и замены на дома в едином стиле, особенно за свой счет.

Полагаем, что в таких поселках допустим облегченный вариант реновации, не предполагающей их полный снос. В частности, дома в таких поселках можно отремонтировать и попытаться придать им единый стиль с помощью установки одинаковых архитектурных элементов: крыш из одного материала и цвета; отделки фасадов одинаковым материалом; обустройства одинаковых дорожек и входным дверям. Что касается заборов, то, строго говоря, заборы лучше всего полностью демонтировать. Компромиссным вариантом может быть установка одинаковых заборов низкой высоты (как в некоторых поселках около Сочи к Олимпийским играм). При этом возможно высадка высоких туй вдоль заборов.

Вообще, относительно заборов существует устойчивый миф, что загородное жилье не может быть без забора; что дом без забора никто не купит; что забор обеспечивает безопасность.

Относительно данных устоявшихся убеждений следует отметить, что поселок без заборов – это то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В настоящее время в Российской Федерации медленно, но появляются поселки, где между домами нет заборов. Например, поселок под Екатеринбургом с очень «русским» названием Пайн Крик Гольф Ресортс (рис. 7-10).



Рис. 7.



Рис. 8.

Заборы в этом поселке ставить не запрещено (хотя установлены жесткие требования к высоте и внешнему виду забора), однако владельцы домов в этом поселке добровольно отказались от заборов!



Рис. 9.



Рис. 10.

Еще одним интересным примером загородного поселка без заборов может быть поселок Новое Кюмлено в Ленинградской области (рис. 11-15).



Рис. 11.



Рис. 12.



Рис. 13.



Рис. 14.



Рис. 15.

Также в качестве примера можно привести поселок Варварино в Московской области (рис. 16).



Рис. 16.

Практика показывает, что многие граждане, ранее скептически относившиеся к поселкам без заборов, после осмотра и покупки дома в таком поселке становятся убежденными сторонниками «беззаборья».

Отсутствие заборов между домами способствует совершенно иному восприятию поселка; стимулирует жителей к прогулкам и поездкам на велосипеде; укрепляет добрососедство. Гулять по просторному поселку в открытом пространстве гораздо интереснее и приятнее, чем ходить между двумя высокими глухими стенами.

Существует миф, что забор обеспечивает безопасность. Однако это не так: если злоумышленник твердо решил проникнуть в загородный дом, то его не остановит даже самый высокий глухой забор. Более того, забор только поможет скрыть его противоправные действия. В XXI веке есть более современные технологии: во-первых, забор и контрольно-пропускной пункт с охраной вокруг самого поселка (при отсутствии заборов внутри поселка); во-вторых, есть сигнализация, видеорегистраторы, датчики движения и иные современные технические средства, которые стоят недорого и не портят загородную среду.

В начале обращения отмечалось, что многим поселкам не хватает взрослых крупномерных деревьев.

Сейчас часто можно встретить довольно странное решение, когда застройщик, получив лесной участок для возведения поселка, вырубает все деревья, а загородные дома строит на «лужайке».

Такой подход представляется неприемлемым. Во-первых, лес необходимо беречь, как бы банально это ни звучало. А во-вторых, поселок, расположенный в лесном массиве, где дома буквально утопают среди деревьев, выглядит гораздо красивее и интереснее, чем поселок в голом поле.

Нужно не вырубать деревья, особенно вековые, а стремиться возвести дом, буквально втиснув его между деревьями.

Многие застройщики понимают это и при строительстве загородных поселков сохраняют максимально возможное количество деревьев, как, например, поселке Эмеральд Вилладж в Московской области (рис. 17).



Рис. 17.

Расположение загородного дома в густом лесном массиве позволит не только обеспечить уют и красоту, но и приватность (которую сейчас обеспечивают с помощью заборов).

Полагаем, что при разработке нормативно-правовой базы для обеспечения качественной загородной среды за образец можно взять некоторые поселки, находящиеся в ведении организаций, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации.

Такие поселки отвечают всем критериям, которым, по субъективному мнению автора обращения, должен отвечать хороший загородный поселок, а именно:

1) имеют единый архитектурный стиль;

2) имеют качественное, но при этом очень простое благоустройство;

3) не имеют заборов между домами (однако есть забор вокруг поселка);

4) расположены в густом лесном массиве.

В качестве примера приводится несколько изображений таких поселков (рис. 18-26).



Рис. 18.



Рис. 19. Без заборов поселок воспринимается совершенно иначе.



Рис. 20. Если бы тут были заборы, все смотрелось бы гораздо хуже.



Рис. 21.



Рис. 22.



Рис. 23. При строительстве этого поселка не стали вырубать лес, а вместо этого буквально втиснули дома между деревьев.



Рис. 24. Поселок, расположенный в густом лесу, выглядит гораздо красивее поселка в чистом поле.

Как видно на данных фотографиях, представленные поселки имеют не только единый стиль и хорошее благоустройство, но и характеризуются отсутствием заборов, а также расположены в густом лесу.

На указанных фотографиях загородные дома построены в более-менее традиционном русском стиле. Однако это не означает, что новые поселки должны иметь такой же стиль – они могут выглядеть по-современному (хотя сохранение отечественных архитектурных традиций является крайне желательным).

Главное – при строительстве новых поселков (и при реновации старых) соблюсти четыре требования:

1) единый стиль поселка;

2) качественное благоустройство;

3) отсутствие заборов между домами внутри поселка;

4) расположение поселка в густом лесном массиве (желательно).

Повторимся, для соблюдения вышеуказанных требований нет необходимой нормативно-правовой базы. Такую базу необходимо создать и ведущую роль в этом деле должен играть Минстрой России.

В предыдущем обращении, посвященном наведению порядка на фасадах многоквартирных домов в Российской Федерации, было отмечено, что наведение такого порядка является важным по политическим причинам, поскольку самовольная замена оконных рам, балконных оградок, самовольное остекление балконов и установка кондиционеров на фасадах создает чувство разрухи и необустроенности и становится одним из способов информационной войны против Российской Федерации. Вышеуказанное утверждение актуально и для внешнего вида российских загородных поселков: если сравнивать их со многими зарубежными поселками, то российские в плане восприятия загородной среды полностью проигрывают.

Важно понять и осознать: почти весь российский частный сектор в настоящее время выглядит неприемлемо. Внешне он похож на африканские трущобы. Мы не сможем создать привлекательную для жизни загородную среду, пока у нас каждый собственник земельного участка может построить дом в любом стиле и из любых материалов и пока он может огородить этот дом трехметровым глухим забором из таких же примитивных материалов.

Необходимость обеспечения архитектурного единообразия в рамках одного населенного пункта и ограничения на установку заборов не вызывает сомнений.

Поселки в едином стиле без заборов в густом лесу хорошо приживутся, будут иметь большой спрос, породят множество положительных социальных тенденций, создадут новый стиль загородной жизни и станут одной из «витрин» жизни в Российской Федерации.

Автор искренне надеется, что предложения и фотографии, содержащиеся в настоящем обращении, будут изучены в Минстрое России, будут обсуждены Минстроем с ассоциациями (союзами) юридических лиц, специализирующихся на загородном строительстве, а также положат началу постепенного преображения загородных поселений Российской Федерации.

— Конец письма —