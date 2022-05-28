Познер и Ургант готовят к выходу на «Первом канале» серию документальных фильмов о жизни в КНДР

В сентябре на «Первом канале» выйдет 15-серийный документальный сериал, созданный съёмочной группой Владимира Познера в партнерстве с Иваном Ургантом.

Цикл будет называться «Северная Корея: не в деньгах счастье». Об этом сообщил Познер в ходе выступления на форуме «Журналистика без политики».

– За последние месяцы мы все так сильно устали от политики. Как мне кажется, сейчас время сосредоточиться на человеке, его заботах и трудностях, успехах, надеждах и мечтах. Слишком многие журналисты сейчас забывают о прямом, непосредственном обращении к своему зрителю и слушателю. Они как будто забывают на кого должны работать. В центре внимания должен быть человек, а не линия партии или, тем более, журналист, постоянно перетягивающий одеяло на себя, – сказал Познер.

Ведущие начинают путешествие в Пхеньяне. Там они посетят музей Трудовой партии, фабрику по производству калош и станут гостями торжественного парада по случаю Дня рождения Ким Ир Сена. Затем авторы отправятся в портовый город Нампхо, где увидят самую большую фабрику по производству консервированных медуз и попробуют уникальное блюдо северокорейской кухни – древесные макароны.

Далее путь Познера и Урганта проляжет в Хэджу – город-курорт, который Ким Чен Ын называет северокорейской Ривьерой. По пути они пообщаются с простыми людьми в троллейбусе, на заводе и тружениками полей.

– У нас у всех накопилось довольно много предрассудков в отношении Северной Кореи. Нужно отказаться от чёрно-белого восприятия этой страны, ведь завтрашний день наверняка потребует от россиян более внимательного отношения к социалистической действительности, – заключил телеведущий.

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